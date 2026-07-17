Una (piccola) pausa di riflessione. Dopo aver tenuto il piede schiacciato sull’acceleratore piazzando cinque colpi (Viery, Dragusin, Atta, Jimenez e Valdepeñas) nel giro di un paio di settimane, per Fabio Paratici è iniziata una nuova fase. Ciò non significa che non stia continuando a lavorare (forte) sulle entrate. Significa però che prima di affondare definitivamente i colpi comunque già ampiamente impostati dovrà concentrarsi sulle uscite.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Pausa di riflessione per Paratici. Inizia una nuova fase del mercato”
Del resto, nella testa del direttore sportivo, ci sono almeno un altro paio di operazione particolarmente onerose. Una in particolare: quella che dovrebbe portare in viola Christ Inao Oulai. Il giocatore piace da matti all’area tecnica della Fiorentina, e questi giorni sono serviti prima a blindare l’intesa col giocatore (che da tempo ha espresso chiaramente la sua volontà di trasferirsi in riva all’Arno) e poi gettare le basi per l’accordo col Trabzonspor: «Abbiamo raggiunto l’accordo con la Fiorentina, aspettiamo quella tra lui e il club viola», ha detto ieri il vicepresidente dei turchi.
Da Firenze però frenano. La trattativa infatti è non semplice, anche se alla fine dovrebbe andare a dama: l’intesa di massima parla di una cifra che si aggira attorno ai 25 milioni più bonus e una percentuale (si parla del 20%) sulla futura rivendita. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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