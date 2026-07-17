Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Pausa di riflessione per Paratici. Inizia una nuova fase del mercato”

Corriere Fiorentino

CorFio: “Pausa di riflessione per Paratici. Inizia una nuova fase del mercato”

Paratici
Per Fabio Paratici è iniziata una nuova fase. Ciò non significa che non stia continuando a lavorare
Redazione VN

Una (piccola) pausa di riflessione. Dopo aver tenuto il piede schiacciato sull’acceleratore piazzando cinque colpi (Viery, Dragusin, Atta, Jimenez e Valdepeñas) nel giro di un paio di settimane, per Fabio Paratici è iniziata una nuova fase. Ciò non significa che non stia continuando a lavorare (forte) sulle entrate. Significa però che prima di affondare definitivamente i colpi comunque già ampiamente impostati dovrà concentrarsi sulle uscite.

Del resto, nella testa del direttore sportivo, ci sono almeno un altro paio di operazione particolarmente onerose. Una in particolare: quella che dovrebbe portare in viola Christ Inao Oulai. Il giocatore piace da matti all’area tecnica della Fiorentina, e questi giorni sono serviti prima a blindare l’intesa col giocatore (che da tempo ha espresso chiaramente la sua volontà di trasferirsi in riva all’Arno) e poi gettare le basi per l’accordo col Trabzonspor: «Abbiamo raggiunto l’accordo con la Fiorentina, aspettiamo quella tra lui e il club viola», ha detto ieri il vicepresidente dei turchi.

Da Firenze però frenano. La trattativa infatti è non semplice, anche se alla fine dovrebbe andare a dama: l’intesa di massima parla di una cifra che si aggira attorno ai 25 milioni più bonus e una percentuale (si parla del 20%) sulla futura rivendita. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Leggi anche
CorSport: “Arokodare non è un vice Kean. Oulai? Paratici non accetta aste”
Titoli viola: “La Viola nasce bene” “Dragon…ball, la saga di Radu”

© RIPRODUZIONE RISERVATA