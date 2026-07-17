CorSport: “Arokodare non è un vice Kean. Oulai? Paratici non accetta aste”

Il Corriere dello Sport si sofferma sull'attacco. L’obiettivo si chiama Arokodare: con Piccoli destinato a partire, il centravanti del Wolverhampton ha status da extracomunitario e andrebbe ad occupare l’ultimo slot riservato dopo l’arrivo di Viery, e siccome con identici contorni legati al tesseramento c’è in ballo anche Oulai del Trabzonspor che è a sua volta obiettivo ancora più forte di Paratici(ma il direttore sportivo viola è uno che non accetta aste o tiramolla sfiancanti e ci mette un attimo ad abbandonare una trattativa andando a colpo sicuro su un’altra), Arokodare non potrebbe essere certo considerato un vice Kean.