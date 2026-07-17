È il nuovo leader della linea arretrata, pronto a prendersi titolarità e responsabilità. Radu Dragusin, arrivato dal Tottenham in prestito con obbligo condizionato alle presenze, é stato fortemente voluto per alzare il muro difensivo con il d.s. Fabio Paratici che lo conosce bene dai tempi delle giovanili alla Juventus.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Dragusin e il numero di maglia. Agevolato dall’addio di Rugani”
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Gazzetta: “Dragusin e il numero di maglia. Agevolato dall’addio di Rugani”
Radu Dragusin, arrivato dal Tottenham in prestito con obbligo condizionato alle presenze, é stato fortemente voluto
Il difensore si è presentato, ribadendo: «Il fatto che Paratici fosse qui ha reso molto semplice la mia scelta. Sto bene da un punto di vista fisico e sono recuperato al cento per cento. L'obiettivo é quello di crescere sempre e migliorare per il futuro. Qui ho trovato tanta fame, entusiasmo e vorrei rimanere a lungo perché per me ora conta solo la Fiorentina».
Il numero di maglia non è ufficiale ma potrebbe essere la 3 che fra l'altro é stata lasciata libera da Rugani non riscattato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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