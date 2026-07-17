Gazzetta: “Dragusin e il numero di maglia. Agevolato dall’addio di Rugani”

Il difensore si è presentato, ribadendo: «Il fatto che Paratici fosse qui ha reso molto semplice la mia scelta. Sto bene da un punto di vista fisico e sono recuperato al cento per cento. L'obiettivo é quello di crescere sempre e migliorare per il futuro. Qui ho trovato tanta fame, entusiasmo e vorrei rimanere a lungo perché per me ora conta solo la Fiorentina».