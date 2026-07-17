CorFio: “Paratici non ha budget illimitato, ora deve vendere. Da Kean a Dodò”

Per finanziare le prossime operazioni sarà fondamentale cedere alcuni giocatori. Il club spera di chiudere le uscite di Moreno al Wrexham e Valentini al Gremio, operazioni che garantirebbero circa 12 milioni di euro, mentre restano in attesa offerte adeguate per Dodò e Gudmundsson. Sul terzino brasiliano il Napoli è in vantaggio, ma si registrano anche interessamenti di Nottingham Forest e Newcastle.