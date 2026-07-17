La Fiorentina continua a lavorare sul mercato, non solo per il centrocampo ma anche per gli esterni offensivi. Il nome in cima alla lista resta quello di Bakayoko del Lipsia, mentre Fabio Paratici prepara nuovi innesti senza poter contare su un budget illimitato.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Paratici non ha budget illimitato, ora deve vendere. Da Kean a Dodò”
Per finanziare le prossime operazioni sarà fondamentale cedere alcuni giocatori. Il club spera di chiudere le uscite di Moreno al Wrexham e Valentini al Gremio, operazioni che garantirebbero circa 12 milioni di euro, mentre restano in attesa offerte adeguate per Dodò e Gudmundsson. Sul terzino brasiliano il Napoli è in vantaggio, ma si registrano anche interessamenti di Nottingham Forest e Newcastle.
Capitolo Kean: scaduta la clausola rescissoria, la Fiorentina mantiene il controllo del suo futuro, ma sarebbe pronta a valutare offerte intorno ai 40 milioni di euro. Dopo cinque acquisti già conclusi e altre trattative ben avviate, il mercato viola resta in pieno fermento. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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