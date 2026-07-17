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Nazione: “I 4 giocatori in ballo per Thorstvedt. Bakayoko? Ecco cosa manca”

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Resta in piedi anche l'affare Thorstvedt. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro
Redazione VN

Resta in piedi anche l'affare Thorstvedt. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro, con il Sassuolo che sta aprendo alla possibilità di inserire una contropartita.

Restano in ballo i nomi di Sohm, Fabbian e Brescianini, ma ai neroverdi piace anche Comuzzo, che la Fiorentina però cederebbe soltanto in prestito.

Capitolo esterni offensivi: Bakayoko è il profilo che piace di più. Si attende una proposta formale di Paratici al Lipsia. Lo scrive la Nazione.

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