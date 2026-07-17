Resta in piedi anche l'affare Thorstvedt. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro, con il Sassuolo che sta aprendo alla possibilità di inserire una contropartita.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Nazione: “I 4 giocatori in ballo per Thorstvedt. Bakayoko? Ecco cosa manca”
La Nazione
Nazione: “I 4 giocatori in ballo per Thorstvedt. Bakayoko? Ecco cosa manca”
Resta in piedi anche l'affare Thorstvedt. Le parti stanno lavorando per venirsi incontro
Restano in ballo i nomi di Sohm, Fabbian e Brescianini, ma ai neroverdi piace anche Comuzzo, che la Fiorentina però cederebbe soltanto in prestito.
Capitolo esterni offensivi: Bakayoko è il profilo che piace di più. Si attende una proposta formale di Paratici al Lipsia. Lo scrive la Nazione.
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