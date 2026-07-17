Per quel che riguarda le corsie, nelle ultime ore ha ripreso quota l'idea Joao Mario, mai tramontata del tutto. L'esterno della Juventus piace perché, fondamentalmente, può giocare sia a destra che a sinistra.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Joao Mario piace per un motivo, ma il preferito è un altro”
La Nazione
Nazione: “Joao Mario piace per un motivo, ma il preferito è un altro”
Per quel che riguarda le corsie, nelle ultime ore ha ripreso quota l'idea Joao Mario, mai tramontata del tutto
L'impressione è però che il preferito per la fascia sinistra resti Ruggeri, un'idea (costosa) destinata ad accompagnare il mercato della Fiorentina. Lo scrive la Nazione.
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