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Nazione: “Joao Mario piace per un motivo, ma il preferito è un altro”

Nazione: “Joao Mario piace per un motivo, ma il preferito è un altro” - immagine 1
Per quel che riguarda le corsie, nelle ultime ore ha ripreso quota l'idea Joao Mario, mai tramontata del tutto
Redazione VN

Per quel che riguarda le corsie, nelle ultime ore ha ripreso quota l'idea Joao Mario, mai tramontata del tutto. L'esterno della Juventus piace perché, fondamentalmente, può giocare sia a destra che a sinistra.

L'impressione è però che il preferito per la fascia sinistra resti Ruggeri, un'idea (costosa) destinata ad accompagnare il mercato della Fiorentina. Lo scrive la Nazione.

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