Scaduta la clausola rescissoria da 62 milioni di euro senza che nessun club la esercitasse, il futuro di Moise Kean torna nelle mani della Fiorentina e dello stesso attaccante. Uno scenario ampiamente previsto, che rafforza la posizione del club viola nella gestione del giocatore.
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VIOLA NEWS news viola stampa Kean, scaduta la clausola. E ora? CorSport: “Paratici lo cede solo a questa cifra”
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Kean, scaduta la clausola. E ora? CorSport: “Paratici lo cede solo a questa cifra”
Dal punto di vista tecnico, Kean resta il centravanti di riferimento della squadra. Fabio Paratici e Fabio Grosso puntano su di lui
Dal punto di vista tecnico, Kean resta il centravanti di riferimento della squadra. Fabio Paratici e Fabio Grosso puntano su di lui, forti di un rapporto costruito negli anni, mentre l'attaccante non ha mai manifestato la volontà di lasciare Firenze.
Il mercato, però, resta aperto. La Fiorentina prenderebbe in considerazione solo offerte superiori ai 40 milioni di euro, mentre continua a lavorare per rinforzare la rosa in tutti i reparti. Al momento, comunque, Kean è considerato uno dei pilastri del progetto tecnico viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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