La trattativa tra Fiorentina e Trabzonspor per Christ Inao Oulai procede, ma resta da definire. Se dalla Turchia viene data praticamente per conclusa, al Viola Park prevale la prudenza. Il club viola continua a lavorare per trovare l'intesa definitiva ed è disposto a investire una cifra vicina ai 30 milioni di euro per il centrocampista ivoriano. Intanto il vicepresidente del Trabzonspor, Zeyyat Kafkas, ha confermato l'esistenza di un accordo di massima tra i due club.
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Ecco cosa frena Fabio Paratici nella trattativa per Oulai”
Oulai ha già espresso il proprio gradimento per il trasferimento a Firenze e il suo profilo convince molto la dirigenza viola, anche grazie alle prestazioni offerte con la Costa d'Avorio. Tuttavia il suo eventuale acquisto occuperebbe l'ultimo slot disponibile per un extracomunitario, dopo l'arrivo del brasiliano Viery, escludendo di fatto la possibilità di puntare anche sull'attaccante nigeriano Tolu Arokodare.
L'eventuale arrivo di Oulai renderebbe inoltre molto affollato il centrocampo della Fiorentina, dove sono già presenti Fagioli, Mandragora, Ndour, Brescianini, Fabbian, Atta e Sohm. Per questo motivo il club dovrà prima valutare alcune uscite per riequilibrare il reparto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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