Gazzetta: “Ecco cosa frena Fabio Paratici nella trattativa per Oulai”

La trattativa tra Fiorentina e Trabzonspor per Christ Inao Oulai procede, ma resta da definire

La trattativa tra Fiorentina e Trabzonspor per Christ Inao Oulai procede, ma resta da definire. Se dalla Turchia viene data praticamente per conclusa, al Viola Park prevale la prudenza. Il club viola continua a lavorare per trovare l'intesa definitiva ed è disposto a investire una cifra vicina ai 30 milioni di euro per il centrocampista ivoriano. Intanto il vicepresidente del Trabzonspor, Zeyyat Kafkas, ha confermato l'esistenza di un accordo di massima tra i due club.