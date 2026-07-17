Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorFio spiega: “Cosa succede a Fagioli con l’arrivo di Oulai. Il piano di Paratici”

Corriere Fiorentino

CorFio spiega: “Cosa succede a Fagioli con l’arrivo di Oulai. Il piano di Paratici”

Fagioli e Paratici grafica
Tra gli obiettivi principali resta Christ Inao Oulai, per il quale proseguono i contatti con il Trabzonspor
Redazione VN

Dopo i cinque acquisti già conclusi, la Fiorentina ha rallentato sul mercato in entrata per concentrarsi prima sulle cessioni. Tra gli obiettivi principali resta Christ Inao Oulai, per il quale proseguono i contatti con il Trabzonspor: la trattativa dovrebbe chiudersi intorno ai 25 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

L'arrivo dell'ivoriano consentirebbe a Fabio Grosso di costruire un centrocampo di alto livello, con Oulai e Atta come mezzali e Nicolò Fagioli in cabina di regia. Proprio l'ex Juventus è considerato il perno del progetto tecnico viola, grazie alle sue qualità nella costruzione del gioco, con alle spalle alternative come Mandragora, Ndour e, in caso di nuovo acquisto, anche Thorstvedt.

LEGGI ANCHE

Nonostante il ruolo centrale affidatogli, il futuro di Fagioli resta legato anche al mercato. La Fiorentina non vorrebbe privarsene, ma un'eventuale offerta superiore ai 30 milioni di euro potrebbe essere presa in considerazione. Al momento, però, la volontà del club e di Grosso è quella di puntare su di lui come regista della squadra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Leggi anche
Nazione: “Mistero Oulai. Piace, ma da qui a immaginarlo a Firenze ce ne passa”
TS: “Atalanta su Alajbegovic. Via Bellanova? L’alternativa è della Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA