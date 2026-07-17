CorFio spiega: “Cosa succede a Fagioli con l’arrivo di Oulai. Il piano di Paratici”

Dopo i cinque acquisti già conclusi, l a Fiorentina ha rallentato sul mercato in entrata per concentrarsi prima sulle cessioni. Tra gli obiettivi principali resta Christ Inao Oulai, per il quale proseguono i contatti con il Trabzonspor: la trattativa dovrebbe chiudersi intorno ai 25 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

L'arrivo dell'ivoriano consentirebbe a Fabio Grosso di costruire un centrocampo di alto livello, con Oulai e Atta come mezzali e Nicolò Fagioli in cabina di regia. Proprio l'ex Juventus è considerato il perno del progetto tecnico viola, grazie alle sue qualità nella costruzione del gioco, con alle spalle alternative come Mandragora, Ndour e, in caso di nuovo acquisto, anche Thorstvedt.