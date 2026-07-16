La Fiorentina aveva messo gli occhi su Kerim Alajbegovic. Ma per il classe 2007 c'è la concorrenza: l'Atalanta ha raggiunto un accordo totale con il giocatore per un quinquennale. Nelle prossime il club nerazzurro proverà a trovare la quadra anche con il Bayer Leverkusen: affare da 25 milioni.
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VIOLA NEWS news viola stampa TS: “Atalanta su Alajbegovic. Via Bellanova? L’alternativa è della Fiorentina”
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TS: “Atalanta su Alajbegovic. Via Bellanova? L’alternativa è della Fiorentina”
L'Atalanta guarda in casa Fiorentina come piano B in caso di addio di Bellannova
Altri obiettivi—
Dovesse andare via Bellanova i bergamaschi si fionderebbero su Savona del Nottingham Forest con Fortini della Fiorentina possibile piano B. Lo scrive Tuttosport.
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