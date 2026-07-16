Il Napoli vuole abbassare l'età media della rosa e per farlo procederà sul mercato acquistando esclusivamente Under 25. Tuttosport riporta notevoli passi avanti nella corsa al terzino destro Costantino Favasuli di proprietà del Catanzaro.
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VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Napoli, passi avanti per Favasuli. La Fiorentina può guadagnarci”
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Tuttosport: “Napoli, passi avanti per Favasuli. La Fiorentina può guadagnarci”
La Fiorentina possiede un 50% sulla rivendita di Costantino Favasuli
Qualora la trattativa dovesse andare in porto la Fiorentina riceverà il 50% sulla vendita (di fatto il club viola potrebbe riacquistarlo a metà prezzo). Per il classe 2004, lanciato titolare in Nazionale da Silvio Baldini a giugno, pronto un contratto fino al 2031 con opzione per il 2032.
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