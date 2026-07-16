Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Napoli, passi avanti per Favasuli. La Fiorentina può guadagnarci”

Tuttosport

Tuttosport: “Napoli, passi avanti per Favasuli. La Fiorentina può guadagnarci”

Favasuli Catanzaro
La Fiorentina possiede un 50% sulla rivendita di Costantino Favasuli
Redazione VN

Il Napoli vuole abbassare l'età media della rosa e per farlo procederà sul mercato acquistando esclusivamente Under 25. Tuttosport riporta notevoli passi avanti nella corsa al terzino destro Costantino Favasuli di proprietà del Catanzaro.

Qualora la trattativa dovesse andare in porto la Fiorentina riceverà il 50% sulla vendita (di fatto il club viola potrebbe riacquistarlo a metà prezzo). Per il classe 2004, lanciato titolare in Nazionale da Silvio Baldini a giugno, pronto un contratto fino al 2031 con opzione per il 2032.

Leggi anche
Fiorentina, nodo slot extracomunitari: servirà scegliere tra Oulai e Arokodare
TS su Zhegrova: “Il tiro moscio contro la Fiorentina è costato la Champions”

© RIPRODUZIONE RISERVATA