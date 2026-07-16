TS su Zhegrova: “Il tiro moscio contro la Fiorentina è costato la Champions”

Arrivato a Torino nell'ultimo giorno di mercato, Edon Zhegrova , non ha dato una grande mano alla stagione della Juventus: zero gol, zero assist e (almeno) un errore che rimarrà indelebile nella memoria degli juventini e non solo. L'errore a porta vuota nella gara di ritorno del playoff di Champions contro il Galatasaray ha macchiato la possibilità di rimonta dei bianconeri.

Ma anche il palo contro il Verona e il tiro moscio contro la Fiorentina nella due gare che sono di atto costate la qualificazione Champions ai bianconeri. Proprio i viola hanno accesso un interesse su di lui. Ma, secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus deve capire se è un giocatore funzionale o no. Nel frattempo qualche sondaggio dalla Turchia e dalla Francia è stato fatto.