Femminile, Janogy: “Figlio e carriera, si può. Voglio essere un esempio”

Sulle pagine di Repubblica troviamo un'intervista alla calciatrice viola Madelen Janogy, che nei giorni scorsi ha annunciato pubblicamente la sua gravidanza. Un lietissimo evento, che però spesso nel calcio femminile corrisponde a "problemi" di tipo sportivo. "Desidero diventare un modello anche per le altre calciatrici - racconta - anche se non sapevo cosa mi aspettasse all'inizio. Per me è cambiato tutto, ora guardo con entusiasmo al futuro". A Firenze tutti hanno accolto bene la circostanza: "Ho tutto il supporto possibile dal club, fortunatamente. In altre situazioni e club in passato non è stato così, perché non credo che il grande sostegno sia la normalità. Nella mia testa c'è comunque il dispiacere per non essere disponibile quest'anno".