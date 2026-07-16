Dopo l'arrivo di Doekhi, la Lazio vuole piazzare un altro colpo in difesa per garantire al neo tecnico Gattuso una buona tenuta nella retroguardia. E secondo La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti potrebbero valutare anche un acquisto dalla Fiorentina.
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VIOLA NEWS calciomercato Lazio a caccia di un altro centrale. Gazzetta: “Piace anche Comuzzo”
La Gazzetta dello Sport
Lazio a caccia di un altro centrale. Gazzetta: “Piace anche Comuzzo”
Dopo Doekhi la Lazio cerca un altro centrale: fra i nomi vagliati c'è anche Comuzzo, che potrebbe lasciare la Fiorentina.
Piace Comuzzo—
Fra i nomi vagliati, oltre a quello di Leite, c'è pure Comuzzo. Il giovane centrale è in fase di valutazione in ritiro da parte di Grosso, ma potrebbe partire in prestito per avere una stagione di ulteriore crescita dopo una difficile: dalla Capitale ci pensano proprio con trasferimento temporaneo, visto che il mercato di Lotito è a saldo zero.
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