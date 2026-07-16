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La Gazzetta dello Sport

Lazio a caccia di un altro centrale. Gazzetta: “Piace anche Comuzzo”

Lazio a caccia di un altro centrale. Gazzetta: “Piace anche Comuzzo” - immagine 1
Dopo Doekhi la Lazio cerca un altro centrale: fra i nomi vagliati c'è anche Comuzzo, che potrebbe lasciare la Fiorentina.
Redazione VN

Dopo l'arrivo di Doekhi, la Lazio vuole piazzare un altro colpo in difesa per garantire al neo tecnico Gattuso una buona tenuta nella retroguardia. E secondo La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti potrebbero valutare anche un acquisto dalla Fiorentina.

Piace Comuzzo

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Fra i nomi vagliati, oltre a quello di Leite, c'è pure Comuzzo. Il giovane centrale è in fase di valutazione in ritiro da parte di Grosso, ma potrebbe partire in prestito per avere una stagione di ulteriore crescita dopo una difficile: dalla Capitale ci pensano proprio con trasferimento temporaneo, visto che il mercato di Lotito è a saldo zero.

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