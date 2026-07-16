CorFio: “Ricorso sul parcheggio del Viola Park. Il Comune torna davanti al Tar”

Si riapre la vicenda giudiziaria legata al parcheggio temporaneo a servizio del Viola Park di Bagno a Ripoli . Alcuni privati hanno infatti presentato un nuovo ricorso al Tar contro la delibera comunale approvata lo scorso marzo, che conferma l'utilizzo provvisorio dell'area da circa 500 posti auto. Il provvedimento stabilisce che il parcheggio resterà operativo fino al 1° febbraio 2027, data indicata come possibile avvio della linea 3.2.1 della tramvia, e precisa inoltre che l'area non è inserita nel Piano strutturale del Comune.

La questione nasce dalla richiesta avanzata dalla Fiorentina nel 2023 per realizzare un parcheggio temporaneo accanto al centro sportivo. Dopo l'annullamento dei precedenti atti da parte del Tar nel 2024, il Consiglio di Stato aveva confermato tale decisione, chiedendo però al Comune di esprimersi nuovamente sulla materia. Da qui è nata la nuova delibera, ora nuovamente impugnata dagli stessi ricorrenti. L'amministrazione comunale ha deciso di costituirsi in giudizio per difendere la legittimità del proprio operato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.