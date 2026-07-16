Bastano pochi allenamenti per capire perché la Fiorentina abbia deciso di puntare forte su Arthur Atta. Il centrocampista francese classe 2003, arrivato dall'Udinese per 25 milioni di euro più bonus in cambio del 70% del cartellino, ha già messo in mostra le sue qualità. Elegante nelle giocate, rapido nel pensiero e preciso nell'esecuzione, si è distinto fin dai primi giorni per la capacità di giocare a uno o due tocchi, per la facilità con cui si muove negli spazi stretti e per la personalità mostrata anche fuori dal campo, dove si è presentato con un italiano sorprendentemente fluente.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Atta conquista Firenze: qualità, dribbling e personalità per Grosso”
L'ultima stagione aveva già confermato la sua crescita definitiva. Con cinque reti e quattro assist in Serie A, Atta si è imposto come uno dei centrocampisti più incisivi del campionato, aggiungendo continuità e maturità alle sue prestazioni. A colpire sono soprattutto le sue doti nell'uno contro uno: con 121 dribbling tentati e 62 riusciti ha chiuso ai vertici della classifica del torneo, alle spalle soltanto di Yildiz, Palestra e Nico Paz.
Numeri insoliti per un centrocampista, spiegabili anche con il suo passato nelle giovanili, dove è stato impiegato spesso in posizioni più avanzate, sviluppando qualità offensive che ancora oggi rappresentano uno dei suoi principali punti di forza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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