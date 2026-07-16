CorFio: “Atta conquista Firenze: qualità, dribbling e personalità per Grosso”

Bastano pochi allenamenti per capire perché la Fiorentina abbia deciso di puntare forte su Arthur Atta . Il centrocampista francese classe 2003, arrivato dall'Udinese per 25 milioni di euro più bonus in cambio del 70% del cartellino, ha già messo in mostra le sue qualità. Elegante nelle giocate, rapido nel pensiero e preciso nell'esecuzione, si è distinto fin dai primi giorni per la capacità di giocare a uno o due tocchi , per la facilità con cui si muove negli spazi stretti e per la personalità mostrata anche fuori dal campo, dove si è presentato con un italiano sorprendentemente fluente.

L'ultima stagione aveva già confermato la sua crescita definitiva. Con cinque reti e quattro assist in Serie A, Atta si è imposto come uno dei centrocampisti più incisivi del campionato, aggiungendo continuità e maturità alle sue prestazioni. A colpire sono soprattutto le sue doti nell'uno contro uno: con 121 dribbling tentati e 62 riusciti ha chiuso ai vertici della classifica del torneo, alle spalle soltanto di Yildiz, Palestra e Nico Paz.