LIVE – Atta: “Ecco perché ho scelto la Fiorentina. La mezzala il ruolo preferito”

Segui la conferenza stampa di presentazione del neo acquisto viola, il centrocampista Arthur Atta

Marta Bucalossi Redattrice 15 luglio 2026 (modifica il 15 luglio 2026 | 12:07)

Alle ore 12:00 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park ci sarà la prima conferenza stampa di presentazione di questo mercato estivo. A parlare sarà Arthur Atta, centrocampista arrivato dall'Udinese per rinforzare la mediana del tecnico Fabio Grosso. Segui su ViolaNews la conferenza.

Perché hai scelto la Fiorentina? — Ho parlato con il direttore Paratici e con il mister. Mi hanno detto che volevano far crescere la Fiorentina e ho pensato che fosse il posto giusto per me. I tifosi qui sono molto appassionato. Sono molto contento di essere qui.

Cosa manca per la consacrazione definitiva? — Sono all'inizio, ho iniziato a giocare a quasi vent'anni. Ho tante cose da imparare, ma questo salto di qualità mi aiuterà ad essere ancora più forte. Sono pronto.

Cosa pensi di poter dare alla squadra? — L'anno scorso per me è andata bene, penso di poter fare ancora meglio. Con il mister posso imparare di più, posso segnare e fare assist: proverò a fare questo. Quest'anno penso che, con la squadra che c'è, sarò in delle zone dove sarà più facile segnare. Lavorerò per segnare di più, anche in allenamento.

Sul ruolo — La mezz'ala è il mio ruolo preferito. Ma gioco dove mi chiede il mister.

Sei pronto ad avere il ruolo da stella della squadra? — Non sento la pressione, sento l'orgoglio. La società mi ha dato fiducia, adesso sta a me fare bene sul campo per ripagarli. Non vedo l'ora di iniziare. Mondiale? Spero un giorno di poter andare in Nazionale.

Sui problemi fisici — Quando è successo dei problemi alla schiena ero giovane e avevo paura di non poter tornare come prima. Ma mi sono preparato molto meglio affinché non succedesse più. Adesso non ho più questi problemi perché so come gestirli.

Primo approccio con Grosso — Mi ha fatto un'ottima impressione, ho ancora le sue parole nella testa. Ha l'ambizione di giocare avanti, cercare spazi e movimento. È un allenatore diverso dagli altri tecnici italiani.

Con Fagioli — È un giocatore sempre calmo con la palla, vede prima degli altri. Sa giocare semplice, ma anche trovare passaggi che nessuno vede. È davvero forte, ma in squadra ce ne sono tanti. Mi piace già giocare con loro.