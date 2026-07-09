Uno dei temi affrontati da Fabio Grosso in sala stampa, è stato il ruolo di Albert Gudmundsson. Il tecnico viola ha parlato così:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Grosso su Gudmundsson: “Non farà la mezz’ala. Ecco cosa penso di lui”
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Grosso su Gudmundsson: “Non farà la mezz’ala. Ecco cosa penso di lui”
Albert Gudmundsson è uno dei temi in casa viola. Le parole di Grosso sull'islandese
"Atta credo che possa rendere al meglio come mezz'ala, sicuramente Gudmundsson non lo immagino lì. Non è facile parlare di moduli, ho avuto giocatori che nel 4-3-3 non amavano stare sulla linea. La libertà di movimento è fondamentale, specialmente ora che tante squadre gioca con un riferimento. Albert ha dimostrato di avere delle qualità. Voglio sempre parlarci con i giocatori, capire i progetti futuri. Gudmundsson deve avere libertà di movimento, stare sulla linea, a tutta fascia, lo va a limitare. Quando alleno i giocatori provo a scoprire i loro pregi, ed i loro difetti."
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