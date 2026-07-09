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Ferrari: “Grosso prima e unica scelta. Vogliamo una Fiorentina solida”

Ferrari: “Grosso prima e unica scelta. Vogliamo una Fiorentina solida” - immagine 1
Le parole prima della conferenza stampa di presentazione di Grosso del direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari
Matteo Bardelli Redattore 

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato in conferenza stampa prima della presentazione del nuovo allenatore, Fabio Grosso. Le sue parole sul tecnico:

Giorno di partenza di una stagione unica e importantissima per noi, quella del Centenario. Grosso scelta condivisa da tutti, sono stati felici di conoscerlo anche i Commisso. Questa una scelta che non racconta solo il mister ma anche il percorso che vogliamo fare. Vogliamo una Fiorentina sempre più solida e importante per quello che dovrà fare. Tempo fa ci siamo conosciuti, Paratici ci ha proposto questo nome, come prima scelta e noi siamo stati felici di accoglierla.

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