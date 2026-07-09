Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato in conferenza stampa prima della presentazione del nuovo allenatore, Fabio Grosso. Le sue parole sul tecnico:
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Ferrari: “Grosso prima e unica scelta. Vogliamo una Fiorentina solida”
Le parole prima della conferenza stampa di presentazione di Grosso del direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari
Giorno di partenza di una stagione unica e importantissima per noi, quella del Centenario. Grosso scelta condivisa da tutti, sono stati felici di conoscerlo anche i Commisso. Questa una scelta che non racconta solo il mister ma anche il percorso che vogliamo fare. Vogliamo una Fiorentina sempre più solida e importante per quello che dovrà fare. Tempo fa ci siamo conosciuti, Paratici ci ha proposto questo nome, come prima scelta e noi siamo stati felici di accoglierla.
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