Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, in conferenza stampa dal Viola Park per commentare la stagione appena conclusa, il mercato estivo e la prossima annata viola. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Paratici [LIVE]: “Due le parole chiave da portare avanti. Kean? Vi dico”
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Paratici [LIVE]: “Due le parole chiave da portare avanti. Kean? Vi dico”
Le parole del direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, in vista della prossima stagione che attende la squadra viola
A febbraio, avevamo chiesto a voi un momento di unione per la Fiorentina e la città di Firenze. Giusto ringraziarvi tutti, perché siamo stati uniti e questo ha portato grandissimi benefici.
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Sul viaggio in America e l'impatto con i Commisso—
Bellissimo impatto. La proprietà è molto forte e solida. Ci ha ribadito la volontà di costruire una Fiorentina, negli anni, competitiva e duratura. Ci tengo a sottolineare queste due parole. Questo, aggiungo io, ha bisogno di tempo. Le cose non succedono in tre mesi. Serve tempo per renderle competitive e durature.
Sul budget—
Siete molto affezionati a questa storia del budget, ma non sono dati solo dal mercato nelle società. Fanno parte di una totalità del club, non solo del mercato. Sennò diamo una considerazione sbagliata a chi ci legge: parte dal commerciale fino allo stadio. Non è un budget del mercato.
Su Kean—
Per lui, come tutti gli altri giocatori: siamo in un periodo di mercato, dove abbiamo delle interazioni con loro e il suo entourage. Non posso dire tutta la verità di quello che ci diciamo. Per quanto riguarda Kean, è un patrimonio del calcio italiano e della Fiorentina. Sono molto affezionato a lui, fin da quando è bambino. Lo abbiamo anche già venduto una volta sotto la mia gestione (ride, ndr). Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi, come tutti i club di calcio, tranne i top europei, non sempre siamo padroni del nostro destino. Perché non sempre c'è la forza di trattenerli. Questa è una risposta e sincera, ma anche realista.
Sulle parole duratura e competitiva—
Vogliamo contraddistinguerci. Ci sono già delle squadre brave in questo in Italia. Io ho una mia mentalità e credo che sia molto competitiva. Quindi, non accetto da me stesso di arrivare quattro anni di fila ottavo, settimo... Possono accettare di arrivare quattordicesimo per programmare bene e poi arrivare sesto o quarto.
Sull'addio di Vanoli e l'arrivo di Grosso—
Noi siamo stati concentrati fino all'ultimo minuto su Vanoli e quello che dovevamo fare in questa stagione sportiva. Ha fatto un grandissimo lavoro, tutti insieme negli ultimi 5/6 mesi. Noi dobbiamo metterlo sempre nelle condizioni di farlo rendere al massimo. Noi come società l'abbiamo fatto e lui è stato bravissimo. Poi, quando si è a capo di qualsiasi gruppo o azienda siamo chiamati a prendere delle decisioni, che non sempre dipendono da quanto fatto. Se vuoi il bene del tuo gruppo devi sapere a cosa si farà. Siamo arrivati alla fine del campionato, ci siamo presi il nostro tempo per ragionarci bene e poi siamo arrivati a questa scelta. Grosso come unico candidato, perché ci piaceva come profilo.
Sulle tempistiche—
Io per carattere sono una persona competitiva, quindi non mi piace essere monotono. La Fiorentina è una squadra che di base fa 55 punti, non parlano nemmeno di posizioni. Parlo di costruzione del tempo. Non accettato di fare una situazione piatta, perché la storica posizione dei viola non è questa. Quindi, preferisco prendermi più tempo, avere critiche, ma poi rialzarmi più forte di prima. Faremo un lavoro che non comprende solo la posizione, ma un qualcosa di più grande. Vogliamo che la Fiorentina arrivi al massimo possibile, al massimo della sua potenzialità. Da lì vedremo il nostro massimo. Non è una questione di calciomercato, ma di costruzione di un progetto, di un obiettivo societario, a lungo termine. Noi siamo concentrati sul costruire una società che duri nel tempo, con competenze che durino nel tempo e una visione più internazionale. Un sogno è un sogno, un obiettivo è un obiettivo. Dovrebbero essere il più vicino possibile, per essere correlati. Mio figlio ieri mi ha detto: "Vorrei giocare ai Mondiali. Io però gli ho detto che però rischia di rimanerci male". Quando tu ti strutturi per esaudire il tuo sogno, allora diventerà anche il tuo obiettivo. Alla Juventus la Champions era un sogno, poi è diventato un obiettivo.
Sui tanti giocatori sotto contratto—
Se hai 60 calciatori sotto contratto, alla fine non si possono far sparire. O si vendono o non so. Chiaro che sia correlato, perché non possiamo averne più di 23/24. Si tratta anche di una questione gestionale.
Sugli ingaggi—
Necessità di diminuire il monte ingaggi? Le mie ambizioni non sono legate al monte ingaggi, ma a costruire qualcosa di più generale. Io credo che anche le classifiche non siamo completamente legate al monte ingaggi. Noi, Fiorentina, dobbiamo concentrarci a fare il miglior lavoro possibile, cercando di completare quando deciso su cessioni e acquisti. Piano piano si fanno le cose, un pezzo per volta. Ma questo non conta il budget di quest'anno e o dello scorso.
Sulle aspettative—
Sono stato fortunato nella mia vita, perché ho avuto tante pressioni. E questo mi piace, mi ha allenato. Purtroppo, come ho detto prima, sono talmente tanto severo con me stesso che la severità degli altri non arriva neanche vicino. Le aspettative che ho su di me sono molto alte. Mi fa piacere del parere della piazza. Sono uno totalitario, non ho altri interessi. Sono molto concentrato.
Sul trasmettere alla città determinate cose—
Credo che dovrete essere voi, stampa, a fare da tramite con i tifosi. Di storie non bisogna raccontarne, perché bisogna essere concreti e credibili. Non accettato da me stesso di fare la stessa cosa, dobbiamo crederci e cercare di arrivarci. Dobbiamo avere entusiasmo e costruire qualcosa che ci porta alla classifica. Non possiamo fare a meno di questo. Dobbiamo essere equilibrati, il calciomercato presenta delle occasioni alcune volte. Altre, invece, hai l'occasione di prendere un giovane che non conosce nessuno in cui credi. La cosa più difficile per un direttore di calcio è scegliere l'allenatore e costruire la squadra. Devi unire caratteristiche tecniche, fisiche, umane ecc... Ci vuole un giusto equilibrio.
Su Solomon e il mercato d'uscita—
Non sono qui a dire le cose che noi ci diciamo con i giocatori e gli agenti. Sono sincero. Le interlocuzioni sono interamente nostre e questo riguarda Solomon, De Gea, Gosens.
Su Comuzzo—
Comuzzo è un giocatore importante per la Fiorentina, giovane e che ha una valenza nel calcio italiano. Dobbiamo avere cura di lui, che significa fargli fare il miglior percorsopossibile.
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