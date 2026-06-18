Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ha parlato in conferenza stampa della scelta che lo ha portato a credere in Fabio Grosso:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Paratici su Grosso: “Unico candidato. Cercavamo queste caratteristiche”
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Paratici su Grosso: “Unico candidato. Cercavamo queste caratteristiche”
Le parole del direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, sulla scelta del nuovo allenatore Fabio Grosso
Grosso come unico candidato, perché ci piaceva come profilo. Non è il mio allenatore, ma della Fiorentina. E' stato scelto da noi perché pensiamo sia il profilo giusto per quello che vogliamo costruire. La scelta delle persone deve partire dalla conoscenza di esse. Questo vale anche per i calciatori, ma a maggior ragione dall'allenatore. Deve ragionare anche in maniera un po' dirigenziale. Un allenatore oggi, moderno, deve ragionare su tante cose, se vuole essere di grande livello. Deve conoscere come si comunica, sia internamente che esternamente, perché oggi è importante. Queste cose noi le abbiamo trovate in Fabio Grosso.
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