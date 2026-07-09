Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione ufficiale. Questo il passaggio su Arthur Atta, in arrivo dall'Udinese:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Grosso e il messaggio euforico a Paratici: “Ma siamo sicuri che Atta è preso?”
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Grosso e il messaggio euforico a Paratici: “Ma siamo sicuri che Atta è preso?”
IL retroscena rivelato da Fabio Grosso in conferenza stampa
Complimenti al direttore per questa operazione. Ho scritto a Fabio chiedendo "siamo sicuro che lo prendiamo?". Ci ho già parlato, ha un potenziale davvero grande, ha ancora una strada lunga da percorrere, me lo immagino nel ruolo di centrocampista. Un giocatore che ha qualità, tecnica, energia e quantità. Nell'incasellarlo lo metto come mezz'ala sinistra.
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