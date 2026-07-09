LIVE – Grosso: “Partiremo con il 4-3-3. Atta? Ecco cosa ho scritto a Paratici”

La prima di Fabio Grosso. Segui la sua conferenza stampa con noi

Redazione VN 9 luglio 2026 (modifica il 9 luglio 2026 | 14:22)

Oggi è la giornata di Fabio Grosso. Il tecnico viola parlerà per la prima volta dalla sala stampa dal Viola Park, a partire dalle 14:00. Potrete seguire la sua conferenza stampa con la nostra diretta testuale. Ecco le sue prime parole:

"Ringrazio i direttori, Ferrari, Paratici e Goretti, per questa opportunità. La famiglia Commisso mi sta dando una grande opportunità, la Fiorentina è un club storico. Mi sembra doveroso fare dei ringraziamenti alla mia vecchia società, dove ho trascorso due anni bellissimi, questo percorso mi ha permesso di essere qui. Sono passati 20 anni dal 2006, purtroppo rimaniamo sempre un po' di attualità. Il livello che abbiamo toccato nel 2006 è talmente alto che rimane nella storia. Fare l'allenatore richiede tante altre competenze, ci sono dei percorsi che servono. Fare questa conferenza mi rimarrà dentro, è un giorno speciale da me. Tra l'altro oggi ne sono passati 30 da una mia vittoria con gli Juniores, il Renato Curi. Mi piace sempre poco ritoccare la mia carriera da giocatore, sono cose diverse. Mi piace stare a contatto con i ragazzi, è una fiamma che arde ancora dentro di me, conosco tutte le responsabilità del caso. La proprietà è ambiziosa"

I progetti: "Con la società abbiamo già trovato un'intesa, siamo consapevoli di certe cose. La proprietà vuole ricostruire qualcosa di bello, ed è quello che vogliamo fare anche noi. Vogliamo una Fiorentina di caratura importante, e duratura. Un trofeo è un sogno per tutti, per me le emozioni sono determinanti, spostano tutto, oltre i dettagli. Io vivo di emozioni, oggi sono emozionato di iniziare questo lavoro, in una città stupenda. Ci faccio sempre tanto caso alle emozioni, cerco di trasferirla ai ragazzi, il desiderio di spostare l'asticella sempre più in su. Step by step l'obiettivo sarà quello di alzare l'asticella. Questa tifoseria è follemente innamorata della Fiorentina. Ogni tanto pensare al futuro serve a schiarire le idee, ma bisognerà passare attraverso i fatti, più che le parole"

I piani tecnici: "Mi piace sempre essere sincero, poi ci sono i momenti per dire certe cose. Oggi ci sarà qualche novità, e le cose sono sempre in evoluzione. Abbiamo in mente quello che vogliamo fare. Per me la gestione del gruppo è determinante, i giocatori vanno messi al centro, nelle migliori condizioni possibili. Non ho chiamato i ragazzi, li vedrò da domenica. Se ne avessi chiamato uno, poi avrei dovuto chiamarli tutti, il tempo per fare le cose c'è. Vogliamo fare le cose per bene, non mi va di fare certi nomi, quando le cose non sono certe. A breve avrete la lista, e capirete le scelte fatte."

Il mercato: "In questo ruolo le idee devono essere chiare, altrimenti non puoi resistere. Io porto avanti qualcosa da tanto tempo, mi è sempre piaciuto provare a mettere in campo una squadra con delle qualità importanti. Voglio una squadra che abbia coraggio, con una proposta offensiva. L'idea per questa Fiorentina c'è, vogliamo partire con il 4-3-3. Poi al di là dei numeri, determina il modo in cui metti in campo le idee"

Su Atta: "Complimenti al direttore per questa operazione. Ho scritto a Fabio chiedendo "siamo sicuro che lo prendiamo?". Ci ho già parlato, ha un potenziale davvero grande, ha ancora una strada lunga da percorrere, me lo immagino nel ruolo di centrocampista. Un giocatore che ha qualit, tecnica, energia e quantità. Nell'incasellarlo lo metto come mezz'ala sinistra. Per ora non abbiamo pensato alle strategie sulle immagini"

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