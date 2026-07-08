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Le 5 top news di oggi: Valdepenas, scatto viola. C’è l’offerta per Oulai

Victor Valdepenas
Fiorentina e dintorni: Violanews raggruppa e ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Dalla Turchia sono sicuri: "Offerta ufficiale della Fiorentina per Oulai"
2 - Paratici pensa in grande per gli esterni: il via libera di Commisso
3 - Chi è Valdepenas e come funziona il mercato dei giovani del Real come Nico Paz
4 - Valdepenas, scatto Fiorentina: Paratici si mette in pole position
5 - Dodò via? Paratici si muove: sondaggi per un giocatore della Lazio

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