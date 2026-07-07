Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ed il suo staff non smettono di stupire: secondo il collega Gianluca Di Marzio, il club gigliato guiderebbe adesso dalla prima fila la lista (assai lunga) di squadre che sono sulle tracce di Victor Valdepeñas, difensore classe 2006 e prodotto del vivaio madridista. Ritenuto da tutti gli addetti ai lavori tra i giovani più forti di tutto il Vecchio Continente, i viola vorrebbero portarlo a Firenze per completarne la crescita e lanciarlo, perché no, nel calcio dei grandi.