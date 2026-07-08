Il 9 luglio, a vent'anni dalla storica vittoria dell'Italia ai Mondiali del 2006, il Festival La Versiliana ospiterà un incontro speciale dal titolo "Campioni del Mondo venti anni dopo". L'appuntamento è fissato per le 18:30 allo Spazio Incontri al Caffè di Marina di Pietrasanta.
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Vent’anni dopo il Mondiale 2006: Castellacci e Galli alla Versiliana
Enrico Castellacci e Giovanni Galli protagonisti alla Versiliana per celebrare i vent'anni dal trionfo dell'Italia ai Mondiali del 2006.
Tra i protagonisti dell'evento ci sarà Enrico Castellacci, storico medico della Nazionale campione del mondo nel 2006 ed ex responsabile sanitario della Fiorentina. Insieme a lui interverrà anche Giovanni Galli, ex portiere viola e campione del mondo con l'Italia nel 1982.
A condurre l'incontro sarà il giornalista e nostro opinionista Enzo Bucchioni. L'evento offrirà l'occasione per ripercorrere aneddoti e ricordi di due delle pagine più importanti della storia del calcio italiano, nel ventesimo anniversario del trionfo di Berlino.
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