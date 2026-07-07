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Le 5 top news di oggi: da Amatucci e Gudmundsson al tema Franchi

Le 5 top news di oggi: da Amatucci e Gudmundsson al tema Franchi - immagine 1
Fiorentina e dintorni: Violanews raggruppa e ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Nazione: "Gudmundsson piace in Francia. E Barak trova una destinazione"
2 - La Fiorentina insiste per Bakayoko, Gazzetta: "Richiesta Lipsia non impossibile"
3 - Moretto: "Amatucci firmerà un quinquennale. Le cifre dell"operazione"
4 - Nuove maglie Fiorentina, tra i dettagli spunta la dedica a Commisso
5 - Casini sul Franchi: "La valutazione da 1,5 miliardi è teorica. Ora serve un'intesa"

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