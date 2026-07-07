La Fiorentina ha svelato ieri le nuove maglie che accompagneranno la squadra nella stagione del centenario, un'annata dal forte valore simbolico per il club viola. Tra i tanti dettagli presenti nelle nuove divise ce n'è uno dedicato al presidente Rocco Commisso, diventato ormai un elemento caratterizzante dell'identità recente della società.
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Nuove maglie Fiorentina, tra i dettagli spunta la dedica a Commisso
Le nuove maglie della Fiorentina per la stagione del centenario celebrano anche Rocco Commisso
All'interno della maglia, nella zona del collo, è infatti presente una delle frasi più rappresentative pronunciate dal patron viola: "Take care of me and I'll take care of you", ovvero "Prenditi cura di me e io mi prenderò cura di te". Qui sotto la foto:
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