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VIDEO VN - Angeloni: "Questo Scudetto chiude un ciclo. Lanciare giovani è l'obiettivo"
Consueta doppia razione di allenamenti con la seduta pomeridiana aperta al pubblico. Alle ore 12:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Arthur Atta che Violanews seguirà come sempre in diretta
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