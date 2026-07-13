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VIOLA NEWS news viola Le cinque top news di oggi: la carica di Andreazzoli, Sottil la prende con filosofia

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Le cinque top news di oggi: la carica di Andreazzoli, Sottil la prende con filosofia

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Fiorentina e dintorni: Violanews ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Andreazzoli si presenta: "Viola Park un paradiso ma occhio alle troppe comodità"

2 - Sottil, parla il padre: "Se non c'è spazio, troveremo la soluzione migliore"

3 - Terminato il primo giorno di ritiro dell'era Grosso. Personalizzato per Kean

4 - Il mercato infiamma Firenze: il primo dato sugli abbonamenti

5 - VIDEO VN - Jimenez e le fatiche del primo giorno: pronto intervento dello staff medico

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