Andrea Sottil elogia il lavoro del direttore sportivo viola Fabio Paratici e commenta la situazione del figlio Riccardo, ormai fuori dal progetto tecnico della Fiorentina e in cerca di una nuova sistemazione. Le sue parole ai microfoni di Radio Bruno
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Sottil, parla il padre: “Se non c’è spazio, troveremo la soluzione migliore”
Andrea Sottil elogia Paratici e parla del futuro del figlio Riccardo: "Se non c'è spazio alla Fiorentina, troveremo la soluzione migliore".
Su Paratici—
La Fiorentina ha un direttore sportivo di grandissimo livello come Fabio Paratici. Per questo i colpi di mercato messi a segno dai viola non mi sorprendono: stiamo parlando di un dirigente di altissimo profilo e, secondo me, questo facilita anche operazioni di un certo calibro.
Sul figlio—
Purtroppo negli ultimi due mesi Riccardo ha dovuto fare i conti con un'ernia molto fastidiosa. Adesso sta bene e sta lavorando per farsi trovare pronto in vista della nuova stagione. L'esclusione dal ritiro? Sono state fatte delle scelte, il calcio è questo. Ora la priorità è ritrovare la migliore condizione possibile. Se alla Fiorentina non ci sarà spazio, cercheremo la soluzione migliore. Ha ancora un anno di contratto, ma per il suo bene credo sia arrivato il momento di trovare una sistemazione definitiva. La Fiorentina ha tutto il diritto di fare le proprie scelte, così come Riccardo ha il diritto di trovare la squadra più adatta a lui. Per me può dire la sua ovunque.
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