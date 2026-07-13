Ripa applaude: “Giusto ripartire da De Gea. Gli esclusi? Scelte giuste”

Secondo me la selezione dei convocati e degli esclusi è stata quella giusta. La Fiorentina ha inserito in lista i giovani su cui crede davvero e su cui vuole costruire il futuro; è molto positivo, infatti, vedere diversi classe 2010. Poi, è chiaro che di fronte a un'offerta irrinunciabile per Kean il giocatore partirebbe. Ma convocare uno come Barak sarebbe stato un errore di mentalità: Grosso deve lavorare fin dal primo giorno per dare un'identità forte al gruppo. Le scelte? Per come la vedo io, Paratici e Grosso hanno bocciato in pieno la difesa della passata stagione, e lo confermeranno i prossimi acquisti. Harder? La clausola del 50% sulla futura rivendita dimostra che la società non vuole perdere del tutto il controllo sul ragazzo, mantenendo la possibilità di riprenderlo a cifre contenute più avanti. Rischio svalutazione per gli esclusi? Non penso che la convocazione di Nzola avrebbe alzato di molto il suo prezzo di mercato. De Gea? Scelta corretta confermarlo. Con la partenza di Martinelli era evidente che si sarebbe andati in questa direzione. Parliamo di una figura fondamentale per la gestione dello spogliatoio