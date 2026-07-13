Monti: “Un mercato così non si vedeva da anni. Oulai? Mi tengo Fagioli”

Gosens—
Mi dispiace moltissimo, l'età non è clamorosa quindi andrebbe fatto un ragionamento più approfondito sulla condizione fisica. E' vero ha avuto una stagione complicata ma come tutti gli altri. Gosens è un buon giocatore, una persona eccezionale, un capitano.. anzi secondo me è lui il vero capitano di questa Fiorentina.
Dodò—
E' un calciatori che ha fatto 3 gol in tre anni a Firenze, a me piace ma non ha numeri. Da un terzino del suo livello mi aspetto qualche numero in più; anche per quanto riguarda gli assist non ha fatto granché. Tre gol vanno bene, ma all'anno.
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