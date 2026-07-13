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Monti: “Un mercato così non si vedeva da anni. Oulai? Mi tengo Fagioli”

gianfranco monti sulla Fiorentina
Monti elogia Paratici, difende De Gea e Fagioli, incorona Gosens capitano e punge Dodò: "Da lui mi aspetto più numeri".
Vittorio CollicelliRedattore 

Intervenuto ai microfoni del Pentasport, Gianfranco Monti ha promosso il lavoro di Fabio Paratici, commentando anche le situazioni di De Gea, Gosens, Dodò e Fagioli.

Sono molto contento della permanenza di De Gea; se vuoi costruire una squadra importante devi avere un portiere importante. A maggior ragione, se la prossima stagione vuoi puntare su Martinelli, continuare con De Gea è la scelta più giusta. Lo scorso anno ha avuto un calo, ma così come il resto della squadra; chi dice che ormai è cotto si sbaglia di grosso. L'anno di Palladino ha trascinato la squadra insieme; De Gea è un portiere che ti porta punti. Il mercato in uscita? Dipende dalla mentalità del giocatore: vuole andare a giocare o preferisce stare in tribuna a prendere soldi?  Paratici sta facendo un ottimo lavoro, un mercato così non si vede da anni, forse dall'estate di Mario Gomez. Via Fagioli per Oulai? No, Fagioli è un giocatore da Nazionale e lo terrei sempre.

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Gosens

—  

Mi dispiace moltissimo, l'età non è clamorosa quindi andrebbe fatto un ragionamento più approfondito sulla condizione fisica. E' vero ha avuto una stagione complicata ma come tutti gli altri. Gosens è un buon giocatore, una persona eccezionale, un capitano.. anzi secondo me è lui il vero capitano di questa Fiorentina.

Dodò

—  

E' un calciatori che ha fatto 3 gol in tre anni a Firenze, a me piace ma non ha numeri. Da un terzino del suo livello mi aspetto qualche numero in più; anche per quanto riguarda gli assist non ha fatto granché. Tre gol vanno bene, ma all'anno.

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