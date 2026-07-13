Repubblica: “Fazzini saluta, pressing per Oso. Oulai costa 30 milioni”

Fazzini fa parte della folta lista di esclusi di Fabio Grosso, insieme a Barak, Bianco, Nzola, Valentini, Richardson, Sottil e Gosens , per i quali si cercano sistemazioni. Sul fronte Robin Gosens , proseguono i contatti con lo Schalke 04. I club cercano la quadra economica ma non si è ancora arrivati a una svolta: il tedesco preferirebbe restare a Firenze, ma la società spinge per la cessione. Nessun caso, invece, per Alex Jimenez : l'esterno è fuori dai convocati solo in attesa del transfer della federazione per formalizzare il trasferimento, rallentato dalla burocrazia nel weekend ma atteso in giornata .

Gli obiettivi in entrata: Oso e Oulai

In entrata, il ds Paratici si muove sulle fasce. Resta caldissimo il pressing su Oso, esterno sinistro classe 2003 del Siviglia. Lo spagnolo ha una clausola da 20 milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2027 senza margini di rinnovo. Il giocatore è stato escluso dalla prima amichevole degli spagnoli ufficialmente per problemi fisici, ma lo stop profuma di mercato: con 10 milioni di euro può partire e le parti sono al lavoro. Resta viva e calda anche la pista che porta a Oulai del Trabzonspor: l'operazione richiede però un investimento importante, dato che il club turco spara alto e chiede almeno 30 milioni di euro. I viola, comunque, continuano a lavorare ai fianchi per trovare l'accordo.