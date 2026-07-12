Il futuro di Robin Gosens è ancora tutto da scrivere. La Fiorentina sta trattando con lo Schalke 04 per un possibile ritorno del tedesco in Bundesliga, ma il diretto interessato avrebbe manifestato la volontà di restare a Firenze, tanto da essere disposto anche a ridursi l'ingaggio pur di continuare la sua avventura in maglia viola. Intanto, non fa parte dei convocati per il ritiro estivo.
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SONDAGGIO VN – Il verdetto su Gosens: tenerlo o salutarlo, voi cosa fareste?
Il tedesco non è stato convocato per il ritiro ma è ancora un giocatore della Fiorentina: parola ai lettori
Voi cosa fareste? Gosens deve restare alla Fiorentina o è giusto valutare la cessione?
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