SONDAGGIO VN – Il verdetto su Gosens: tenerlo o salutarlo, voi cosa fareste?

Il tedesco non è stato convocato per il ritiro ma è ancora un giocatore della Fiorentina: parola ai lettori

Il futuro di Robin Gosens è ancora tutto da scrivere. La Fiorentina sta trattando con lo Schalke 04 per un possibile ritorno del tedesco in Bundesliga, ma il diretto interessato avrebbe manifestato la volontà di restare a Firenze, tanto da essere disposto anche a ridursi l'ingaggio pur di continuare la sua avventura in maglia viola. Intanto, non fa parte dei convocati per il ritiro estivo.