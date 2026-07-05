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SONDAGGIO VN – Amatucci verso il Deportivo: meriterebbe una chance in viola?

Lorenzo Amatucci
Lorenzo Amatucci è vicino al Deportivo A Coruña dopo le dure critiche da Madrid alla Serie A. Esprimi la tua opinione nel sondaggio
Redazione VN

Il futuro di Lorenzo Amatucci è al centro di un vero e proprio caso di mercato. Il centrocampista classe 2004, reduce dall'ottima parentesi al Las Palmas, è finito nel mirino del neopromosso Deportivo A Coruña, pronto a investire 4 milioni di euro per portarlo definitivamente in Liga. Una cessione che sembra ormai impostata, ma che ha sollevato pesanti critiche anche all'estero.

Nelle scorse ore, il noto giornalista spagnolo Jose Rodriguez (DAZN e Marca) ha lanciato una durissima frecciata alla Fiorentina e al calcio italiano, reo a suo dire di snobbare i giovani di qualità: "In Italia già scarseggiano i giovani con un gran tocco di palla. Eppure uno dei pochi che ce l'ha, Amatucci, alla Serie A non interessa. Il Deportivo ringrazia".

Vogliamo sapere come la pensate: Lorenzo Amatucci meriterebbe una chance in maglia viola o è giusto cederlo a titolo definitivo in Spagna?

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