SONDAGGIO VN – Amatucci verso il Deportivo: meriterebbe una chance in viola?

Il futuro di Lorenzo Amatucci è al centro di un vero e proprio caso di mercato. Il centrocampista classe 2004, reduce dall'ottima parentesi al Las Palmas, è finito nel mirino del neopromosso Deportivo A Coruña, pronto a investire 4 milioni di euro per portarlo definitivamente in Liga. Una cessione che sembra ormai impostata, ma che ha sollevato pesanti critiche anche all'estero.