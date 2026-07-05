Il futuro di Lorenzo Amatucci è al centro di un vero e proprio caso di mercato. Il centrocampista classe 2004, reduce dall'ottima parentesi al Las Palmas, è finito nel mirino del neopromosso Deportivo A Coruña, pronto a investire 4 milioni di euro per portarlo definitivamente in Liga. Una cessione che sembra ormai impostata, ma che ha sollevato pesanti critiche anche all'estero.
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SONDAGGIO VN – Amatucci verso il Deportivo: meriterebbe una chance in viola?
Lorenzo Amatucci è vicino al Deportivo A Coruña dopo le dure critiche da Madrid alla Serie A. Esprimi la tua opinione nel sondaggio
Nelle scorse ore, il noto giornalista spagnolo Jose Rodriguez (DAZN e Marca) ha lanciato una durissima frecciata alla Fiorentina e al calcio italiano, reo a suo dire di snobbare i giovani di qualità: "In Italia già scarseggiano i giovani con un gran tocco di palla. Eppure uno dei pochi che ce l'ha, Amatucci, alla Serie A non interessa. Il Deportivo ringrazia".
Vogliamo sapere come la pensate: Lorenzo Amatucci meriterebbe una chance in maglia viola o è giusto cederlo a titolo definitivo in Spagna?
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