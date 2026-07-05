Dalla Spagna attaccano: “Amatucci ha un gran tocco, ma alla Serie A non interessa”

Lorenzo Amatucci è vicino al Deportivo A Coruña, ma dalla Spagna arriva una durissima frecciata alla Fiorentina e alla Serie A

Il futuro di Lorenzo Amatucci sembra essere sempre più un rebus a forti tinte spagnole, ma la sua possibile cessione sta già sollevando un polverone mediatico non indifferente. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina, classe 2004, ha brillato nell'ultima stagione in Segunda División con la maglia del Las Palmas, dimostrando una capacità di adattamento straordinaria al calcio iberico. Un rendimento che ha attirato le forti mire del Deportivo A Coruña (che ha appena ripreso la vecchia denominazione ufficiale senza la "L"), club neopromosso in Liga che sta spingendo sull'acceleratore: sul piatto c'è un'offerta da 4 milioni di euro alla Fiorentina e un contratto quadriennale per il ragazzo.