Il futuro di Lorenzo Amatucci sembra essere sempre più un rebus a forti tinte spagnole, ma la sua possibile cessione sta già sollevando un polverone mediatico non indifferente. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina, classe 2004, ha brillato nell'ultima stagione in Segunda División con la maglia del Las Palmas, dimostrando una capacità di adattamento straordinaria al calcio iberico. Un rendimento che ha attirato le forti mire del Deportivo A Coruña (che ha appena ripreso la vecchia denominazione ufficiale senza la "L"), club neopromosso in Liga che sta spingendo sull'acceleratore: sul piatto c'è un'offerta da 4 milioni di euro alla Fiorentina e un contratto quadriennale per il ragazzo.
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Dalla Spagna attaccano: “Amatucci ha un gran tocco, ma alla Serie A non interessa”
La frecciatina dalla Spagna—
Una prospettiva di addio definitivo a Firenze che non è passata inosservata in Spagna, scatenando la durissima reazione di Jose Rodriguez, noto giornalista di DAZN Spagna, Ondacero, Marca e Radio Marca.
Attraverso un tweet al vetriolo riferito proprio alle ultime indiscrezioni sul futuro del centrocampista, il cronista spagnolo ha lanciato una pesante frecciata alla Fiorentina e, più in generale, a tutto il sistema calcistico italiano, storicamente meno incline a dare spazio a calciatori brevilinei ma tecnici:
"In Italia già scarseggiano i giovani con un gran tocco di palla, che abbiano un livello tale da brillare anche fuori dal paese. Eppure uno dei pochi che ce l'ha, Lorenzo Amatucci, alla Serie A non interessa. Il Las Palmas fin qui e poi vedremo il Deportivo, ringraziano".
Parole forti che aprono un dibattito profondo. Se in Spagna lo spazio ai giocatori minuti fisicamente, ma rapidi e geometrici con il pallone tra i piedi, viene concesso senza troppi pregiudizi, in Italia la tendenza sembra opposta. Dopo l'esperienza formativa all'estero, la storia di Amatucci con la maglia della Fiorentina rischia di non scriversi mai: la società viola non sembra intenzionata a tenerlo in considerazione per la prima squadra, valutando seriamente la cessione a titolo definitivo. In Galizia sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte, ringraziando per l'ennesimo talento "snobbato" dal nostro campionato.
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