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FOTO – Amatucci saluta il Las Palmas: “Gracias por todo. Arribas d’ellos”

Lorenzo Amatucci
Lorenzo Amatucci saluta il Las Palmas con un messaggio emozionante sui social.
Redazione VN

L'avventura di Lorenzo Amatucci al Las Palmas è arrivata al capolinea. Il centrocampista classe 2004 ha salutato il club spagnolo con un lungo e sentito messaggio pubblicato sui propri canali social, ringraziando compagni, staff, società e tifosi per l'esperienza vissuta nelle Isole Canarie.

"Grazie di tutto, Las Palmas. Grazie ai miei compagni per aver condiviso il cammino, allo staff tecnico per la fiducia e al club per avermi aperto le porte fin dal primo giorno. Me ne vado con la sensazione di essere cresciuto, di aver conosciuto grandi persone e di aver fatto parte di una città e di uno spogliatoio che ricorderò con affetto. Vi auguro il meglio per il futuro. Arriba d'ellos!", ha scritto il giovane viola.

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