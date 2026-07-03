L'avventura di Lorenzo Amatucci al Las Palmas è arrivata al capolinea. Il centrocampista classe 2004 ha salutato il club spagnolo con un lungo e sentito messaggio pubblicato sui propri canali social, ringraziando compagni, staff, società e tifosi per l'esperienza vissuta nelle Isole Canarie.
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FOTO – Amatucci saluta il Las Palmas: “Gracias por todo. Arribas d’ellos”
Lorenzo Amatucci saluta il Las Palmas con un messaggio emozionante sui social.
"Grazie di tutto, Las Palmas. Grazie ai miei compagni per aver condiviso il cammino, allo staff tecnico per la fiducia e al club per avermi aperto le porte fin dal primo giorno. Me ne vado con la sensazione di essere cresciuto, di aver conosciuto grandi persone e di aver fatto parte di una città e di uno spogliatoio che ricorderò con affetto. Vi auguro il meglio per il futuro. Arriba d'ellos!", ha scritto il giovane viola.
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