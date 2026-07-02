Non è semplice rimanere sempre connessi al flusso delle notizie per chi il giornalista lo fa di mestiere, figurarsi per chi invece ci legge nei momenti liberi: per questo Violanews sfrutta sempre volentieri le opportunità di semplificare la fruizione dei suoi contenuti. E con la creazione del nostro canale broadcast su Facebook, salgono a quattro i canali che potete utilizzare per ricevere direttamente le notizie più importanti sui vostri dispositivi, ovviamente in forma gratuita!
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Le news dove le vuoi: unisciti ai canali Facebook, Instagram, Telegram, Whatsapp
I nostri canali—
Facebook: la nostra pagina da 60mila followers rilancia i contenuti di Instagram e ne offre di esclusivi. E' il maggiore aggregatore di notizie nella scuderia di VN, se si eccettua ovviamente il sito. Per visitare la pagina: QUI. Per unirsi al canale: QUI.
Instagram: la più dinamica e visivamente accattivante delle soluzioni. Più di 47mila persone ci seguono e interagiscono con immagini e reel, postati con un linguaggio più immediato e, quando non guasta, un tono spiritoso. Per visitare la pagina: QUI. Per unirsi al canale: QUI.
Whatsapp: immaginate un amico che vi manda le notizie sulla Fiorentina in privato. Ecco, quell'amico potremmo essere direttamente noi! Il canale di VN su Whatsapp lancia le notizie più importanti e, come quello di Instagram, propone anche sondaggi sui temi caldi del momento. Per unirsi: QUI.
Telegram: VN è stata pioniera nell'utilizzo di questo canale, che funziona in maniera analoga a quello su Whatsapp, ma si focalizza ancora di più sulle top news. Per unirsi: QUI.
Poi c'è il nostro profilo su X, l'ex Twitter: anche lì trovate tutte le notizie più importanti, e potete visitare la pagina, cliccare sulla campanella e ricevere le notifiche per ogni nostro post. Infine, tanti video e approfondimenti li potete trovare su Youtube, sia shorts sia video-commenti a partite e notizie, e su TikTok, per una fruizione più vivace e a portata di smartphone.
Violanews: molto più di un sito sulla Fiorentina. Vivila insieme a noi!
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