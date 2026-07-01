Viery: “Ecco le mie caratteristiche. Mi ispiro ai grandi come Ramos e Van Dijk”

La prima intervista di Viery. Il centrale brasiliano spiega le sue caratteristiche

Redazione VN 1 luglio - 17:28

Viery è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina, che lo ha annunciato tramite un comunicato. Viery ha parlato da nuovo tesserato viola ai canali ufficiali del club. Ecco cosa ha detto il brasiliano:

"Per me è emozionante essere il primo acquisto di questa nuova stagione. Sono un ragazzo che ha lavorato molto a Porto Alegre, ho dato tutto per il Gremio. E ora vivo questo momento speciale. Mi sento onorato nel poter rappresentare la Fiorentina. Ho iniziato a giocare lontano da casa molto presto. A 10 anni mi sono trasferito nel Brasile del sud, questa però è la mia prima volta in Europa. Penso che sentirò molto la mancanza dei miei amici e del cibo brasiliano."

L'ispirazione: "Ci sono tanti difensori, mi piace Sergio Ramos, ma anche Maldini. Apprezzo lo stile di gioco di Van Dijk, sto cercando di prendere da tutti i grandi giocatori qualcosa da aggiungere al mio gioco. Sono un centrale con un'ottima tenuta fisica, sfrutto molto la mia forza. Mi piace partecipare alla costruzione del gioco. Il Brasile può arrivare in finale Mondiale, ma ieri non ho potuto vedere la partita, ero in aereo."