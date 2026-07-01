Il primo grande colpo dell'estate 2026 in casa viola è quello di Viery. Il centrale brasiliano ha ormai completato l'iter per il trasferimento. La Fiorentina ha annunciato l'ex Gremio con un comunicato ufficiale:
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VIOLA NEWS social Adesso è ufficiale: Viery è un nuovo giocatore della Fiorentina
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Adesso è ufficiale: Viery è un nuovo giocatore della Fiorentina
La Fiorentina annuncia Viery, ecco il comunicato ufficiale
"Acf Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Viery fernandes Santos Lopes, dal Gremio F.P.A. Il nuodo difemsore viola, nato a Ubà (Brasile), il 2 gennaio 2005, nell'ultima stagione con la maglia del Gremio ha collezionato 27 presenze e 2 gol"
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