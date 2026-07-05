Intreccio Piccoli-Pinamonti: la Lazio ci prova, la Fiorentina fissa la formula

Piccoli finisce nel mirino della Lazio di Rino Gattuso: testa a testa con Pinamonti, ma la formula della Fiorentina può favorire l'affare

Redazione VN 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 19:01)

La Lazio è alla ricerca di un centravanti da regalare a Rino Gattuso e, per soddisfare questa esigenza del proprio tecnico, ha messo gli occhi anche in casa Fiorentina. Nel mirino del club biancoceleste c'è infatti Roberto Piccoli, ma il profilo del calciatore viola non è l'unico presente sulla lista del direttore sportivo laziale. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, è in atto un vero e proprio testa a testa con Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà del Sassuolo e storicamente accostato anche alla stessa Fiorentina (più nell'ottica di fare da vice Kean).

Il vantaggio di Piccoli sulla concorrenza — Arrivare al centravanti viola potrebbe rivelarsi per la Lazio una strada decisamente più in discesa rispetto alla pista emiliana. Il vantaggio di Piccoli risiede soprattutto nelle condizioni economiche e nella formula del trasferimento: la Fiorentina, infatti, sarebbe disposta ad accettare una cessione in prestito, venendo incontro a Lotito. Il club capitolino, al momento, non riuscirebbe certo a pareggiare la spesa da ben 25 milioni di euro più bonus che la società gigliata ha investito la scorsa estate, e la formula temporanea diventerebbe la chiave ideale per non dover pagare il cartellino già in questa sessione.

Il nodo Pinamonti — La situazione legata a Pinamonti è decisamente diversa. Il classe '99 è in scadenza di contratto nel 2027 con il Sassuolo, motivo per cui il direttore sportivo neroverde Francesco Palmieri ha la necessità di cederlo a titolo definitivo per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno. La valutazione iniziale si attesta sui 15 milioni di euro, anche se la sensazione è che il Sassuolo possa alla fine accettare proposte leggermente inferiori.

Resta da capire su quale dei due profili deciderà di affondare il colpo la Lazio. La Fiorentina attende alla finestra, conscia che la sponda biancoceleste e la formula del prestito potrebbero rappresentare la svolta per il futuro di Piccoli.