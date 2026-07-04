La permanenza di Roberto Piccoli alla Fiorentina è tutt'altro che scontata. Su di lui, infatti, ha messo gli occhi la Lazio del neo tecnico Gennaro Gattuso. Come scrive Nicolò Schirà su Tuttosport, il club biancoceleste insiste per l'ex Cagliari, chiesto in prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina, dal canto suo, spinge per inserire l’obbligo in caso di arrivo dei capitolini tra le prime otto della classifica. Si tratta.
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VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “La Lazio insiste per Piccoli, ma c’è distanza sulla formula”
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Tuttosport: “La Lazio insiste per Piccoli, ma c’è distanza sulla formula”
La Lazio del neo tecnico Rino Gattuso fa sul serio per l'ex Cagliari
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