La Nazione: “Rosa da 49 giocatori. Il gruppo è da dimezzare”

Tanti centrali di difesa, ma mancano gli esterni per il 4-3-3 di Grosso

Redazione VN 4 luglio 2026 (modifica il 4 luglio 2026 | 10:01)

La Nazione si concentra sulla rosa della Fiorentina, composta ad oggi da 49 calciatori, fra i quali non ci sono più Lucchesi, acquistato dal Monza, e Beltran, ceduto al River Plate. Ad eccezione di quest'ultimi due rientreranno tutti alla base, anche se una prima scrematura ci sarà con l'elenco dei convocati fornito da Grosso per il ritiro.

PORTIERI — Fra i pali pochi dubbi. De Gea pare destinato a rimanere, con lui Christensen e Lezzerini. Da sistemare tutti gli altri. Tanto mercato tra B e C ce l'hanno Vannucchi e Leonardelli, mentre Martinelli è vicino al ritorno alla Sampdoria.

DIFENSORI — Il caso curioso è quello del terzino destro. C'è solo Dodò che piace al Napoli. All'occorrenza ci sarebbe Fortini, destinato a salutare prima della fine del mercato. Parecchia scelta al centro. Al di là di Pongracic, Comuzzo, Viery e Ranieri, proveranno a giocarsi una chance Moreno e Valentini, ma pure loro restano indiziati per provare a fare cassa. Kouadio deve rispondere all'Avellino, poi una decisione andrà presa su Kospo. A sinistra in bilico resta Gosens, con Parisi out fino a dicembre. Balbo potrebbe andare a giocare.

CENTROCAMPISTI — Il centrocampo è il reparto meglio fornito. Attese a breve offerte per Bianco e Amatucci. Nessuna chance per Barak e Richardson, mentre Sohm potrebbe rientrare nella trattativa col Sassuolo per Thorstvedt. Harder piace a tanti in B.

ATTACCANTI — L'attacco, invece, mette in mostra le lacune del 4-3-3 di Grosso. Solomon è da considerare, al momento, un ex. Adattiamo Sottil che alla lunga potrebbe anche risalutare. Pure i giovani Caprini e Distefano sono tutti adattati e in cerca di una nuova squadra. A sinistra non resta che provare Gudmundsson e Rubino, ma tornerà in B, forse anche alla Carrarese. Al centro la scelta non manca. Kean e Piccoli, mercato permettendo. Torna Nzola e va sistemato Braschi.