Koleosho

La prima è quella di Luca Koleosho, esterno del Burnley. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'affare va verso la fumata bianca. Il giocatore ha detto si alla Fiorentina, nonostante la concorrenza del Paris FC, dove ha giocato in prestito negli ultimi mesi. I francesi potrebbero alzare la proposta al Burnley, ma la sensazione è che la Fiorentina sia avanti, avendo offerto 10 milioni più 1 di bonus.