La Fiorentina lavoro su due piste in entrata, tutte e due molto calde negli ultimi due giorni, sulle quali la redazione di Violanews cerca di far chiarezza.
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VN – Thorstvedt e Koleosho sempre più vicini: tutti gli ultimi passi avanti
Koleosho—
La prima è quella di Luca Koleosho, esterno del Burnley. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'affare va verso la fumata bianca. Il giocatore ha detto si alla Fiorentina, nonostante la concorrenza del Paris FC, dove ha giocato in prestito negli ultimi mesi. I francesi potrebbero alzare la proposta al Burnley, ma la sensazione è che la Fiorentina sia avanti, avendo offerto 10 milioni più 1 di bonus.
Thorstvedt—
Il norvegese vuole la Fiorentina, lo ha fatto capire al Sassuolo. Il centrocampista ha l'accordo con la società viola, con un contratto di 5 anni. Adesso la palla passa alle due società, con il Sassuolo che chiede 15 milioni. Va ricordato che Thorstvedt ha un contratto che scade nel 2027 con gli emiliani.
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