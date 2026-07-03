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Fiorentina, Koleosho si è deciso? Moretto: “Il giocatore è vicinissimo”

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Koleosho si avvicina alla Fiorentina. Dopo giorni di stallo, l'esterno del Burnley sembra a un passo dal club viola
Redazione VN

Koleosho si avvicina alla Fiorentina. Dopo giorni di stallo, l'esterno del Burnley sembra a un passo dal club viola. Fabio Paratici ha puntato l'attaccante italiano da tempo, considerandolo il rinforzo ideale per il 4-3-3 di Fabio Grosso.

Il club viola ha messo sul piatto 10 milioni per il giocatore, che nelle ultime settimane, non sembrava essere convinto della destinazione. Adesso, secondo quanto riferito da Matteo Moretto, Koleosho sarebbe a un passo da Firenze, con Fabio Paratici che ha accelearto per evitare inserimenti da altri club

Secondo Gianluca di Marzio, l'offerta ufficiale presentata al Burnley è di 11 milioni di euro.

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