La Fiorentina accelera per Kristian Thorstvedt. Il centrocampista del Sassuolo resta una delle priorità del mercato viola e, secondo le ultime indiscrezioni, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti diretti tra i due club per cercare di avvicinarsi a un'intesa.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Thorstvedt-Fiorentina, ci siamo. Romano: “Il Sassuolo ha trovato il sostituto”
calciomercato
Thorstvedt-Fiorentina, ci siamo. Romano: “Il Sassuolo ha trovato il sostituto”
La Fiorentina accelera per Kristian Thorstvedt. Il centrocampista del Sassuolo resta una delle priorità del mercato viola
Il norvegese rappresenta la prima scelta sia del tecnico Fabio Grosso, che lo ha già allenato in Emilia, sia del direttore sportivo Fabio Paratici. Le sue caratteristiche, unite alla conoscenza del sistema di gioco dell'allenatore viola, lo rendono il profilo ideale per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.
Intanto il Sassuolo si sta già muovendo per cautelarsi in caso di cessione. Il club neroverde è infatti in corsa, insieme al Bologna, per Ognjen Ugrešić del Partizan Belgrado. Gli emiliani lo considerano il possibile erede di Thorstvedt, mentre i rossoblù lo seguono per aggiungere qualità e profondità alla propria mediana. Lo riporta Fabrizio Romano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA