Thorstvedt-Fiorentina, ci siamo. Romano: “Il Sassuolo ha trovato il sostituto”

La Fiorentina accelera per Kristian Thorstvedt . Il centrocampista del Sassuolo resta una delle priorità del mercato viola e, secondo le ultime indiscrezioni, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti diretti tra i due club per cercare di avvicinarsi a un'intesa.

Il norvegese rappresenta la prima scelta sia del tecnico Fabio Grosso, che lo ha già allenato in Emilia, sia del direttore sportivo Fabio Paratici. Le sue caratteristiche, unite alla conoscenza del sistema di gioco dell'allenatore viola, lo rendono il profilo ideale per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.