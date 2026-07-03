La Fiorentina continua a seguire con attenzione Mateo Pellegrino, attaccante argentino del Parma, considerato uno dei possibili rinforzi per il reparto offensivo. Il suo eventuale arrivo, però, dipenderà anche dai movimenti in uscita del club viola.
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Paratici vuole rinforzare l’attacco: sfida alla Juventus per un attaccante
La Fiorentina ha intensificato i sondaggi nelle ultime ore, ma dovrà fare i conti con la concorrenza della Juventus
La società è infatti al lavoro per definire la cessione in prestito di Roberto Piccoli, con i contatti tra la dirigenza viola e la Lazio che proseguono. Un'operazione che potrebbe riaprire concretamente la strada all'assalto per Pellegrino.
Secondo Tuttosport, la Fiorentina ha intensificato i sondaggi nelle ultime ore, ma dovrà fare i conti con la concorrenza della Juventus. I bianconeri considerano infatti Pellegrino una delle principali alternative nel caso in cui non si concretizzasse l'operazione per Kolo Muani.
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