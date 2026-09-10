Cher Ndour torna sotto i riflettori. È Tuttosport a dedicare attenzione al centrocampista classe 2004 della Fiorentina, indicato come uno dei giovani italiani che possono attirare l'interesse delle big del campionato. Juventus e Inter, infatti, hanno tra i propri obiettivi quello di individuare i migliori giocatori italiani disponibili e, in questo senso, il nome di Ndour può rappresentare un'opportunità.

Il centrocampista viola, tuttavia, ha vissuto un avvio di stagione in cui il suo rendimento è stato deludente, come quello di tutta la squadra. La situazione potrebbe però cambiare con il ritorno di Paolo Vanoli. Proprio l'allenatore che nella passata stagione aveva contribuito alla crescita di Ndour potrebbe infatti rappresentare la chiave per il suo nuovo rilancio. Tuttosport sottolinea come il centrocampista abbia anche importanti caratteristiche fisiche e un'esperienza internazionale già significativa nonostante la giovane età.

La sua carriera lo ha infatti portato a confrontarsi con realtà come Benfica, Paris Saint-Germain, Braga e Besiktas, prima dell'approdo alla Fiorentina. Un percorso che ha contribuito a costruire il profilo di un giocatore che adesso può tornare protagonista in maglia viola.

E proprio la Fiorentina, durante l'estate, ha scelto di non prendere in considerazione gli assalti arrivati per la propria mezzala. Con Vanoli nuovamente in panchina, Ndour ha quindi l'occasione di cambiare rapidamente il corso della sua stagione e tornare a essere uno dei giocatori più interessanti della rosa viola.