Le prestazioni di Orlando Gill con il Paraguay, protagonista dell'eliminazione della Germania ai Mondiali, hanno attirato l'attenzione di diversi club italiani. Secondo ESPN Argentina, il portiere del San Lorenzo è seguito da Torino, Lazio e Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Dall’Argentina: “La Fiorentina ha messo nel mirino il portiere del Paraguay”
calciomercato
Dall’Argentina: “La Fiorentina ha messo nel mirino il portiere del Paraguay”
Le prestazioni di Orlando Gill con il Paraguay, protagonista dell'eliminazione della Germania ai Mondiali
Il club viola starebbe valutando il classe 2000 come possibile sostituto di David De Gea, qualora il portiere spagnolo dovesse lasciare Firenze. Nelle ultime ore sarebbero già stati avviati i primi contatti esplorativi per capire la fattibilità dell'operazione.
Alto 199 centimetri, Gill occuperebbe uno degli slot riservati agli extracomunitari. Il portiere ha già collezionato 10 presenze con la nazionale maggiore del Paraguay e 59 con il San Lorenzo dal suo esordio nel 2024. Il suo contratto con il club argentino è valido fino al 31 dicembre 2027.
© RIPRODUZIONE RISERVATA